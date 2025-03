Eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala: Evacuazione di 30.000 Persone Necessaria

Il vulcano Fuego, situato a 60 chilometri da Città del Guatemala, ha iniziato a eruttare, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di circa 30.000 persone nelle zone circostanti. Considerato uno dei vulcani più attivi al mondo, il Fuego ha un storico di eruzioni devastanti. Nel 2018, una delle sue eruzioni ha provocato la morte di 194 persone, mettendo in evidenza il rischio rappresentato da questo fenomeno naturale. Le autorità locali stanno monitorando la situazione attentamente e hanno avviato misure di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione. Gli evacuati sono stati trasportati in aree sicure lontano dal vulcano, mentre si sono attivate operazioni di informazione e supporto per gestire la crisi. Le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni e a mantenere la calma di fronte a questo evento naturale. La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.