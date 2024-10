Eruzione Campi Flegrei, oggi primo It-alert per i cittadini della Campania.

It-Alert è un nuovo sistema di simulazione per preparare la popolazione a un’eventuale attività vulcanica nei Campi Flegrei. Oggi, venerdì 11 ottobre, alle 17.00, i cittadini della Regione Campania riceveranno un messaggio attraverso il loro cellulare, completo di un segnale acustico di allerta. Il messaggio, che recita “TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024″, informa gli utenti che è in corso una simulazione per un potenziale pericolo vulcanico. Viene invitato a visitare il sito www.it-alert.gov.it per visualizzare il messaggio da ricevere in caso di emergenza reale e compilare un questionario.

Il fenomeno dell'”overshooting” potrebbe far sì che il messaggio venga ricevuto anche da persone nelle regioni vicine alla Campania. Il sistema IT-alert, attivo dal 13 febbraio 2024 in relazione all’attività vulcanica dei Campi Flegrei, prevede esercitazioni spesso necessarie per testare e migliorare l’efficacia della trasmissione dei messaggi e la copertura delle celle telefoniche. Durante le simulazioni, il sito web offre una pagina dedicata dove sarà possibile consultare il testo del possibile messaggio di emergenza e accedere al questionario, anche per coloro che non ricevono alcuna notifica.

Il sito ufficiale chiarisce che l’allerta viene attivata solo in caso di imminente attività eruttiva. Le eruzioni passate nella zona sono state di tipo esplosivo, e ci si aspetta un simile scenario in caso di future eruzioni. È fondamentale monitorare i parametri geofisici e geochimici per valutare lo stato di attività del vulcano e determinare il livello di allerta necessario per le evacuazioni.

La notifica IT-alert scatta quando si passa alla fase di allerta per rischio vulcanico, che richiede l’evacuazione della zona rossa per prepararsi a un’eventuale eruzione. Tuttavia, per altre attività tipiche della caldera, come bradisismo e fumarole, non è prevista l’attivazione dell’allerta. In caso di terremoti, il sistema IT-alert non può essere efficace, poiché si tratta di eventi imprevedibili. È importante sottolineare che le scosse sismiche e i fenomeni di bradisismo non significano necessariamente un’imminente eruzione vulcanica.