Errori del Delitto di Garlasco: La Verità di Alberto Stasi

Alberto Stasi indica diversi errori nell’indagine sul delitto di Garlasco, emersi in un servizio de “Le Iene”. Stasi sottolinea la contaminazione della scena del crimine, evidenziando che il divano è stato spostato su macchie di sangue e il gatto ha avuto accesso agli ambienti. Riferisce che le impronte lasciate dai carabinieri nella casa superano quelle dei familiari di Chiara Poggi.

In particolare, menziona impronte sulla porta d’ingresso, presumibilmente utilizzata dall’assassino, che appartengono a Marco Pizzamiglio, vicecomandante dei Ris di Parma, evidenziando la mancanza di precauzioni nell’accesso alla scena. Stasi critica anche l’imprecisione riguardante l’orario della morte di Chiara, affermando che questo è stato adattato per coincidere con un processo, senza che un medico legale avesse preso il peso, rendendo così l’orario non determinabile con esattezza.

Stasi rileva infine la scomparsa di alcune fotografie del sopralluogo. Dopo aver notato delle incongruenze nei numeri sequenziali delle immagini fornite, ha chiesto gli originali al pubblico ministero, che ha ammesso di aver cancellato le memory card per utilizzare le attrezzature in altri casi. Questi elementi sollevano dubbi sulla condotta investigativa e sui risultati ottenuti nel caso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it