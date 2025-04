Errore sulla lapide di Papa Francesco: Paolo Iabichino spiega il significato del kerning

Una delle lettere dell’incisione sulla lapide di Papa Francesco ha suscitato curiosità a causa di un apparente errore di distanziamento, o kerning. Dopo la sepoltura del pontefice, è stata rivelata una semplice stele di pietra con la scritta del nome scelto da Bergoglio. La “A” di “Franciscvs” sembra infatti avere una spaziatura maggiore rispetto alle lettere circostanti “R” e “N”. Anche se la differenza è minima, risulta evidente rispetto al resto dell’incisione.

Il kerning è una pratica tipografica fondamentale per garantire leggibilità e coerenza nel testo, regolandone la spaziatura. È particolarmente importante nel design delle insegne pubblicitarie, dove un kerning errato può influenzare il successo della comunicazione.

In alcuni casi, viene utilizzato un kerning negativo, creando sovrapposizioni tra lettere mediante la riduzione della spaziatura. Paolo Iabichino, designer, ha offerto un’interpretazione alternativa riguardo all’errore sulla lapide. Secondo lui, la spaziatura della “A” non è casuale, ma rappresenta l’amore, un tema centrale nella vita di Papa Francesco. Iabichino suggerisce che questo possa essere un modo per il pontefice di lasciare un segno di umanità e imperfezione, in sintonia con la sua personalità: l’affetto per gli ultimi e la sua avversione per i protocolli ufficiali.

Conclude affermando che l’errore potrebbe essere visto come un “Easter egg dello Spirito Santo”, offrendo una nuova prospettiva sulla figura di Francesco e sul suo messaggio.