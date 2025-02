Errore sul primo finalista del Grande Fratello, Signorini infastidito: “Ognuno si assuma le proprie responsabilità”

Ieri sera al Grande Fratello è stato eletto il primo finalista, come annunciato da Federica Panicucci a Mattino 5. I concorrenti Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice e Luca Giglio sono stati messi al televoto, e il pubblico ha avuto a disposizione qualche minuto per esprimere la propria preferenza. Tuttavia, un errore clamoroso ha creato confusione durante la proclamazione.

Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha inizialmente mandato Alfonso e Luca, i due meno votati, di nuovo in casa, restando in studio con Javier e Lorenzo. Quando ha annunciato il primo finalista, sul maxischermo è apparsa l’immagine di Javier, e Signorini ha proclamato la sua vittoria. Tuttavia, dopo l’applauso del pubblico e l’euforia di Javier, il conduttore ha dovuto correggersi, rivelando che il vero finalista era in realtà Lorenzo.

Signorini ha quindi spiegato il malinteso: aveva i nomi dei due concorrenti esclusi nella busta, e l’informazione errata su Javier era stata fornita dalla regia. Ha sottolineato di non sapere perché fosse comparso il volto di Javier sullo schermo e ha chiesto di assumersi le responsabilità dell’errore, dichiarando la sua estraneità alla situazione. La commedia è culminata con Signorini furioso che ha lasciato lo studio durante la pausa pubblicitaria, sottolineando che l’errore non era dipeso da lui. Questo episodio ha suscitato sorpresa e discussioni nel pubblico e tra gli appassionati del reality show.