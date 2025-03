Errore di Titolo: La Rivelazione dell’Ex Deputato

Umberto d’Ottavio, ex deputato e firmatario della legge che ha riconosciuto ufficialmente “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli come inno nazionale, ha criticato un recente decreto attuativo del Consiglio dei ministri per un errore nel titolo del brano. Il decreto menziona il “Canto degli Italiani” senza l’articolo, il che non corrisponde al nome ufficiale della composizione. D’Ottavio ha sottolineato che l’errore era già presente nella legge originaria del 2017, e ha espresso il suo disappunto per non averlo corretto in questa nuova occasione, considerandolo un’imprecisione fastidiosa e offensiva per un testo di tale importanza.

Inoltre, ha osservato che è imbarazzante che nessuno si sia preoccupato di correggere questo errore, soprattutto considerando che il documento dovrà essere firmato dal presidente Sergio Mattarella. D’Ottavio ha invitato il Presidente a riflettere attentamente prima di firmare. La scelta di “Il Canto degli Italiani” come inno ufficiale di Italia non è stata affatto scontata, essendo questa composizione solo una delle possibili opzioni per sostituire la Marcia Reale sabauda dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il Consiglio dei Ministri, nel 1946, aveva già comunicato l’intenzione di utilizzare “Il Canto degli Italiani” durante cerimonie ufficiali, ma la sua ufficialità non è stata sancita nella Costituzione. Solo nel 2016 è iniziato il processo per la legislazione che riconoscesse il brano come inno nazionale, culminato con la pubblicazione della legge nel dicembre 2017, che, nonostante presentasse ancora l’errore, ha ufficializzato il ruolo della composizione di Mameli.