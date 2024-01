Errore di Madonna che si scusa e cita Lady Gaga: “Amo quelle più basse”

Madonna dopo la leg europea del suo The Celebration Tour è volata in America e ieri sera si è esibita in Canada a Toronto, peccato che all’inizio del suo show abbia salutato Boston. Il pubblico ha rumoreggiato per l’errore della regina del pop, che poco dopo si è scusata in modo molto particolare.

Madonna si scusa per l’errore e cita Lady Gaga: “Io amo quelle più basse”.

La Ciccone ha chiesto scusa per aver confuso Toronto con Boston e poi ha tirato in ballo anche la sua nemicamatissima, la Germanotta: “Ok vi siete arrabbiati con me perché prima ho detto ‘Ciao Boston’. Mi dispiace davvero, che errore è stato?! È un po come se voi aveste detto ‘stasera canta Lady Gaga’. Non mi sarebbe piaciuto. Voglio dire, nulla contro Lady Gaga, la amo, sì la amo. Perché io amo tutte quelle più basse di me“.

Già che c’era poteva cantare She’s Not Me.

Madonna jokingly mentions Lady Gaga after accidentally calling her Toronto crowd Boston: “That would be like if you guys were saying ‘Hey, Lady Gaga’s playing tonight!’ I wouldn’t like that. I mean, nothing against Lady Gaga. Love her! I do! I love anyone shorter than me!” pic.twitter.com/QulS80P5fe — Gaga Daily (@gagadaily) January 13, 2024

Lady Gaga e l’aneddoto del 2020 su Madonna.