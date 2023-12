ErreDue, contratto da 1,2 milioni per fornitura elettrolizzatore PEM

– ErreDue, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha siglato un accordo con la società Foglia Umberto per la fornitura di un impianto di elettrolisi PEM di 1 MW che sarà consegnato nel 2025 e impiegato per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde all’interno del Polo Impiantistico di Smaltimento Rifiuti che sorgerà nel Comune di Guglionesi, nella Regione Molise.

L’idrogeno verde prodotto dall’elettrolizzatore PEM verrà stoccato e poi riutilizzato per produrre calore da utilizzare all’interno del polo. L’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’elettrolizzatore sarà fornita da un impianto fotovoltaico da circa 2 MW che sarà posizionato al disopra della copertura della discarica. Il contratto vale oltre 1,2 milioni di euro.

“La transizione energetica è un fattore determinante, alcuni Paesi sono già pronti, ora finalmente anche l’Italia sta muovendo i primi passi in tale direzione – ha commentato l’AD Francesca Barontini – Siamo molto soddisfatti di essere partner di questo progetto che consentirà di dare vita, nella Regione Molise, ad un polo produttivo in cui l’economia dipenderà dall’energia prodotta da fonti rinnovabili e dall’idrogeno verde. Siamo convinti che nei prossimi anni l’Italia sarà in grado di ricoprire un ruolo chiave nel favorire lo sviluppo di un mercato internazionale dell’idrogeno, ma ora più che mai risulta fondamentale avere una chiara visione strategica e stimolare ulteriormente gli investimenti nel settore”.