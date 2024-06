ErreDue, accordo per la produzione di idrogeno verde in Sardegna

– ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno, ha siglato un accordo con uno dei principali operatori italiani attivo nell’ambito della distribuzione di gas naturale, per la fornitura di un impianto Power to Gas, Plug&Play, per la produzione di idrogeno verde.

Il valore della fornitura è di circa 900.000 euro.

L’impianto Power to Gas P2G, che verrà consegnato entro il primo trimestre 2025, si compone di una unità di produzione di idrogeno con sistema multicelle da 0,5 MW totali di tipo alcalino, installato all’interno di un container da 40” H.C.. Il progetto prevede una prima sezione in cui è prodotta energia elettrica verde attraverso un impianto fotovoltaico, un’unità di produzione dell’idrogeno, l’elettrolizzatore, e un sistema di stoccaggio e distribuzione.

L’idrogeno verde prodotto, spiega una nota, verrà utilizzato nell’ambito della mobilità sostenibile e nella distribuzione in rete per uso industriale e residenziale. La messa a terra di questo progetto permetterà la produzione di numerose tonnellate/anno di idrogeno implementabili nel corso degli anni a venire.