Errani e Paolini regine di Pechino, alle azzurre il doppio del torneo WTA

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il titolo di doppio al torneo WTA 1000 di Pechino, un evento su superficie dura con un montepremi di 8.955.610 dollari. Nella finale, che segna il settimo incontro tra le due in coppia (inclusi gli eventi olimpici), le azzurre, teste di serie numero cinque, hanno battuto le rivali Hao-Chin Chan e Veronika Kudermetova, settime teste di serie, con un punteggio di 6-4, 6-4, in un’ora e mezza di gioco.

Questa vittoria segna per Errani e Paolini il quarto titolo della stagione, includendo anche l’oro olimpico di Parigi, e il quinto in carriera, su sette finali disputate. Inoltre, la coppia ha conquistato la prima partecipazione italiana alle WTA Finals dal 2015, che quest’anno si terranno a Riyadh. Paolini ha commentato: “Oggi abbiamo giocato davvero bene. Non è mai facile affrontare una finale. Anche se abbiamo perso alcuni punti decisivi, siamo molto felici di aver vinto in due set”.

Durante il secondo set, le italiane sono riuscite a breakkare le avversarie in tutti i turni di servizio, ma hanno avuto difficoltà a mantenere il servizio, riuscendo a farlo solo una volta. “Non riuscivo a mantenere il servizio – ha aggiunto Paolini con un sorriso – È da tre giorni che subiamo il break nel primo game del secondo set. Perciò Sara mi ha incoraggiato: ‘Andiamo, questa volta ce la faremo’, ma non ci siamo riuscite. Tuttavia, penso che nel secondo set siamo state in grado di giocare meglio e di capire come si sarebbero mosse le avversarie”.

Errani ha definito la stagione come “incredibile”, sottolineando che vincere in un torneo così prestigioso come Pechino è stato fantastico per loro. Ha espresso speranza di continuare su questa strada, mentre Paolini ha enfatizzato l’importanza della vittoria, specialmente in un torneo di categoria 1000, e ha condiviso la soddisfazione per il duro lavoro svolto nel doppio quest’anno.