EROS RAMAZZOTTI: Tour Mondiale ‘Una Storia Importante’ – Concerti Estivi negli Stadi Italiani del 2026

Eros Ramazzotti annuncia il suo ritorno con il “Una Storia Importante World Tour”, che partirà il 14 febbraio 2026 dall’Accor Arena di Parigi. Il tour, che sarà inaugurato con due anteprime esclusive il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, toccherà oltre 30 paesi e avrà quattro leg: Italia ed Europa, Nord America e Canada, America Latina. Questo progetto celebrerà decenni di successi, con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di stream globali.

Tra gli eventi principali, ci sarà il ritorno di Eros negli stadi italiani, inclusi Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina, Bari, e, per la prima volta, l’Allianz Stadium di Torino. Si preannuncia un viaggio emozionante, concepito per unire generazioni, confini e lingue attraverso la musica dell’artista.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 del 16 aprile. Le prime date ufficiali del tour includono Amsterdam, Parigi, Strasburgo, Nizza, Bruxelles, Monaco, Amburgo, Berlino, Copenaghen, Oslo, Göteborg, Zurigo, Francoforte, Stoccarda, Ginevra, Lione, Toulon, Kaunas, Cracovia, Praga, Vienna, Bratislava, Budapest, Bucarest, Sofia, Belgrado, Zagabria, Barcellona, Madrid e Lisbona.

Inoltre, Ramazzotti si esibirà in importanti città del Nord e Centro America, come Toronto, Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami, Houston, Los Angeles, Monterrey, Guadalajara, Città del Messico, San José, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare i suoi profili ufficiali sui social media e il sito web.