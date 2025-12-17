12.3 C
Eros Ramazzotti sceglie Poggianti Camicie

Poggianti 1958 Camicie, un’azienda artigianale, si distingue per la sua produzione interamente interna, una scelta che ha portato a realizzare camicie per Eros Ramazzotti e la sua band in occasione del loro tour mondiale. L’azienda realizza tutte le fasi di lavorazione all’interno della propria struttura, dalla progettazione alla confezione dei modelli.

Il titolare Alessandro Galli ha dichiarato che questo rappresenta un motivo di orgoglio per l’azienda, che è una realtà artigianale con una produzione e una storia alle spalle. Vedere i loro capi indossati da personaggi di rilievo e apprezzati da chi li porta rappresenta uno stimolo ulteriore nel lavoro quotidiano.

L’azienda è stata fondata nel 1958 da Alberta Poggianti e nel corso degli anni ha lavorato per diversi volti del mondo televisivo e dello spettacolo, tra cui Paolo Bonolis, Bruno Barbieri e Amadeus, realizzando capi pensati per esigenze differenti. La camicia è tornata a essere un capo che tiene insieme eleganza e comfort, e la preparazione dei capi per un tour richiede un lavoro a 360 gradi che coinvolge produzione e modellistica.

La stilista di Ramazzotti aveva già avuto modo di vedere le camicie dell’azienda e, conoscendo alcune delle collaborazioni avviate in precedenza, si è interessata a loro chiedendo se fosse possibile realizzare le camicie per il tour. Era una prova perché stavano valutando anche altre aziende, ma Eros si è innamorato delle loro e fortunatamente li ha scelti.

