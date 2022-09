Eros Ramazzotti, scaletta concerti 2022: tutte le canzoni

Eros Ramazzotti torna in tour nel 2022: la scaletta dei concerti dell’artista romano dopo l’uscita dell’album Battito infinito.

L’attesa è finita. Eros Ramazzotti ha iniziato finalmente il suo World Tour Première, l’antipasto di quello che sarà un vero e proprio tour mondiale in partenza nei prossimi mesi. A distanza di tanti anni dal suo ultimo spettacolo dal vivo, il cantautore romano è tornato a esibirsi a Siviglia, in contemporanea con l’uscita del suo nuovo album Battito infinito. E dopo la Spagna si è ripreso anche l’Italia per una serie di concerti davvero imperdibili. Scopriamo insieme la possibile scaletta.

I concerti di Eros Ramazzotti

Quella di Siviglia è stata una data zero da ricordare per il cantautore romano, al primo concerto dopo lo stop imposto dalla pandemia. Non a caso nell’occasione ha voluto con sé anche un’ospite speciale, la figlia Aurora, per la prima volta coinvolta in un suo progetto musicale proprio con l’album Battito infinito.

Eros Ramazzotti

Dopo Siviglia, il cantautore è stato protagonista nella fantastica location del Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, per poi spostarsi all’Arena di Verona, la casa della grande musica in Italia. Nel nostro Paese suonerà, il questa Première, anche a Roma e Firenze, ma in generale è atteso per date un po’ ovunque in Europa, da Lione a Parigi, da Stoccarda alla Slovenia e al Lussemburgo.

Eros Ramazzotti: la scaletta dei concerti del 2022

Con un repertorio come il suo, Eros può permettersi di spaziare da grandi classici a brani degli ultimi album, senza basarsi su una vera scaletta. Difficile immaginare che tutti i concerti di questo tour saranno uguali, ma per poter avere un’idea un po’ più chiara di cosa ci aspetta, ecco le possibili canzoni presenti nella scaletta dei suoi prossimi appuntamenti, basandoci su quanto accaduto a Siviglia:

– Battito infinito

– Ama

– Vita ce n’è

– Sono

– Dove c’è musica

– Un’emozione per sempre

– Più che puoi

– Stella gemella

– Se bastasse una canzone

– Madonna de Guadalupe

– I Belong to You

– Solo con te

– Ogni volta che respiro

– Una storia importante

– Terra promessa

– Fuoco nel fuoco

– Un’altra te

– Sto pensando a te

– Favola

– Più bella cosa

Di seguito il video ufficiale di Ama: