Eros Ramazzotti svela attraverso le sue storie Instagram un grande spoiler sul suo nuovo album: questi i titoli delle sue nuove canzoni.

Eros Ramazzotti sta per pubblicare un nuovo album. Non è ancora ufficiale, ma è ufficioso. E questo forse è ancora più importante. Il cantautore romano ha voluto fare un piccolo grande regalo di Natale ai suoi fan, e nelle Storie su Instagram ha pubblicato la foto di un file che non lascia spazio all’immaginazione: sono presenti i titoli e il genere delle canzoni che dovrebbero comporre la tracklist del suo nuovo disco. Ecco tutti i dettagli rivelati dall’artista di Terra promessa.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti: la possibile tracklist del nuovo album

Stando a questo primo spoiler, la release dell’album dovrebbe arrivare nel 2022 e il nuovo progetto discografico dovrebbe contenere 15 o 16 tracce. Non poche. Il dubbio è sull’ultima presente nel file, Madison, che è contrassegnata dalla dicitura TBC (to be confirmed, da confermare). Gli altri titoli presenti nella tracklist del file sono:

– Amore mio ti amo

– Giulia che fai

– Perché te ne vai

– Giugno

– Il giorno dopo

– Susy

– Permanente

– Londra

– L’ultima canzone

– Meravigliosamente tu

– Visioni all’orizzonte

– Vento d’amore

– La karambola sei tu

– Corsa all’oro

– Manchi tu

Eros Ramazzotti: i dettagli sul nuovo album

Non solo i titoli. Nel file è presente anche il genere dei singoli brani. Un’anticipazione che ci permette già di immaginare come sarà il nuovo album del cantautore romano. Come nell’ultimo disco, Vita ce n’è, Eros continua a spaziare e a esplorare i generi. Si va dal pop puro al pop rock che ha fatto la sua fortuna, fino alle amatissime ballate (non poche) e a un brano orchestrale. Ma c’è spazio anche per il reggaeton, per sottolineare ancora una volta il rapporto speciale di Ramazzotti con il mondo latino-americano. Che sia già pronto il nuovo tormentone dell’estate? Di seguito il post con lo spoiler: