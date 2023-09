Eros Ramazzotti, il regalo al nipotino Cesare commuove la figlia Aurora

Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del mondo del web. Nel corso delle ultime ore la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi followers il dolce regalo che il cantante ha fatto al suo nipotino Cesare. Inutile dire che le immagini hanno commosso il web.

Eros Ramazzotti nonno felice. Il cantante, oltre ad essere uno degli artisti più amati al mondo, è anche un padre e un nonno amorevole. Come già anticipato, nelle scorse ore Eros e Aurora Ramazzotti si sono resi protagonisti di un momento che hanno commosso tutti gli utenti del web.

Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi followers le immagini dello speciale regalo che suo papà ha fatto per il piccolo Cesare. Si tratta di un bavaglino che riporta questa dolce scritta:

Nonno Eros ti ama.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha mostrato il regalo fatto dal cantante al piccolo Cesare durante il momento della pappa.

Agli scatti in questione, l’influencer ha accompagnato la seguente didascalia:

Abbiamo iniziato con omogeneizzato alla frutta e ovviamente Cesare se lo pappa tutto.

Aurora Ramazzotti confessa: “Perchè non mostro mio figlio sui social”

Da quando è nato il piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto la sua decisione di evitare di mostrarlo sui social. Queste sono state le parole con cui la figlia di Eros e Michelle ha svelato il motivo per cui non espone suo figlio sui social: