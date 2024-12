Eros Ramazzotti: il bacio con un’ex di Temptation – Scopri chi è!

Eros Ramazzotti è stato recentemente avvistato in compagnia di Sofia Costantini, ex tentatrice del reality Temptation Island, con la quale ha condiviso una cena affettuosa, culminata in un bacio appassionato sotto gli occhi dei paparazzi. La notizia è stata riportata dal settimanale Oggi, che ha anche pubblicato foto esclusive del momento. Precedentemente, Ramazzotti era stato associato alla ex tronista Natalia Angelini e a recenti voci di riavvicinamento con Michelle Hunziker, ma sembra che ora il suo cuore sia rivolto a Sofia.

Dopo la fine della sua relazione con Dalila Gelsomino, Eros sembra determinato a non guardarsi indietro e a proseguire con una nuova storia. Sofia, nota per il suo passato con il calciatore Niccolò Zaniolo, sta facendo sul serio con il cantautore. Non è chiaro da quanto tempo i due si frequentano, poiché Eros era stato visto con altre donne, rendendo questo nuovo flirt potenzialmente recente.

Le immagini pubblicate mostrano Eros e Sofia mentre si avvicinano con sguardi intensi e gesti affettuosi. Le descrizioni del settimanale evocano scene romantiche, simili a quelle di un film, sottolineando il nuovo capitolo della vita amorosa di Ramazzotti. Negli scorsi mesi, infatti, il cantautore era stato visto in compagnia di Natalia Angelini, durante festeggiamenti per il suo compleanno, a cui parteciparono anche altri noti amici e colleghi. Quelle occasioni avevano sollevato domande su un possibile interesse romantico tra Eros e Natalia, ma questi sospetti sembrano ora svanire rispetto alla nuova relazione con Sofia.

Il presunto legame tra Eros e Sofia potrebbe quindi rappresentare l’inizio di un nuovo amore, sebbene il cantautore non abbia ancora ufficializzato alcuna dichiarazione in merito. Nonostante la sua vita sentimentale abbia attratto l’attenzione dei media, sembra che Ramazzotti stia trovando una nuova stabilità con Sofia Costantini, un passo significativo dopo le sue precedenti relazioni.