Quello che è successo ieri sera ad Aurora Leone non sta passando inosservato (per fortuna). Poco fa Eros Ramazzotti ha fatto sapere che stasera non scenderà in campo a La Partita del Cuore.

“Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti.

Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole.

Sono da sempre contro ad ogni forma di violenza e mi dissocio completamente da ogni atteggiamento discriminatorio .

La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni , con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo.

In attesa di chiarire l’accaduto nelle opportune sedi, farò la mia parte donando direttamente e personalmente alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli.

Eros Ramazzotti”.

Così si fa!

Dopo quanto accaduto ad #AuroraLeone, Eros Ramazzotti annuncia che stasera non scenderà in campo con la #NazionaleCantanti nel corso della #PartitaDelCuore pic.twitter.com/4GwE6opwTG — Daniela Seclì (@DanielaSecli) May 25, 2021

Non solo Eros Ramazzotti.

Stamani anche Andrea Mariano dei Negramaro ha fatto sapere che se chi ha discriminato Aurora non chiederà scusa, lui non giocherà: “Come tanti artisti, non ho assistito ai fatti accaduti per poter dare un giudizio univoco, ma sono stato testimone della rabbia di Ciro e delle lacrime di Aurora per un torto che non dovrebbe essere subito da nessuno, in nessun caso simile e in nessun’altra occasione. Spero vivamente che chi ha commesso questo grave errore sia pronto a prendersene le responsabilità e a fare le doverose scuse. Se ciò non dovesse accadere non mi sento nella condizione di partecipare all’incontro di domani”. Dello stesso pensiero anche Alberto Guidetti dello Stato Sociale: “Come uomo di spettacolo e di sport non posso accettare di stare in un luogo dove il regolamento interno sia apertamente discriminatorio e sessista”.