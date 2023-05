Eros Ramazzotti, concerti estate 2023: le date degli show

Continua il Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti: aggiunti venti concerti agli show in programma in estate.

Il Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti è davvero infinito. Il cantante romano continua il suo 2023 da record, con numero straordinari in giro per il mondo. Con 65 date sold out su 69, l’artista si avvia a diventare un recordman della musica italiana. E non si ferma qui. Il suo tour globale continuerà anche nella prossima estate. Eros, da poco diventato nonno, tornerà infatti a esibirsi in Italia, e al suo già ricco calendario di date estive ha aggiunto altri venti show da non perdere.

Eros Ramazzotti in tour: le date dei concerti estivi

Continua senza sosta la corsa in giro per il mondo del cantautore romano, pronto a rendere il Battito Infinito World Tour davvero da record. In Italia è atteso con grande fermento da un appuntamento a Ferrara, il prossimo 5 luglio, e da ben tre date al Teatro Antico di Taormina, il 3, 5 e 6 agosto. Quattro straordinari concerti all’interno di un programma ricchissimo.

Eros Ramazzotti

Dopo la data di Ferrara, Eros volerà infatti in Germania per partecipare il 7 luglio al Summer in the City di Mainz. Due giorni dopo sarà in Svizzera, il 9 luglio, al St. Peter at Sunset di Kestenholtz. Quindi si sposterà nei Paesi Bassi: il 12 luglio sarà a Baarn per il Royal Park.

Altra corsa in Germania dal 14 luglio, con il Doomplatz Open Air di Fulda e il 16 luglio con il Koenigswinkel di Fussen. Tappa a Locarno, in Svizzera, il 18 luglio per il Moon and Stars. E poi ancora dagli amici tedeschi il 21 luglio, il 23 luglio e il 26 luglio, rispettivamente all’I Em Music di Emmendigen, al Tum & Taxis Schloff di Regensburg e allo Schloss Salem Open Air di Salem.

Tappa in Austria il 28 luglio al Klassik Am Dom Festival di Linz. Il 30 luglio l’ultimo saluto alla Germania, al Sommerfestival Autostadt di Wolfsburg, prima di tornare al caldo italiano per le tre date siciliane, che anticipano di qualche giorno il Monte-Carlo Summer Festival di Monaco (8 agosto).

La leg mediterranea proseguirà il 10 agosto allo Starlite Festival di Marbella e il 12 agosto al Music Festival di Cadice, in Spagna, e poi il 14 agosto alla Pula Arena di Pula, in Croazia. Infine, per chiudere l’estate, il 26 agosto Eros volerà all’estremo nord d’Europa, per suonare al Laugardalshall di Reykjavik, in Islanda.

Uno show senza precedenti

A rendere unici gli spettacoli di Eros Ramazzotti in questo straordinario e interminabile Wold Tour, oltre alla sua musica senza tempo, anche un palco altamente tecnologico, arricchito da una scenografia d’eccellenza realizzata in Italia, prodotta da Radiorama.

Un motivo in più per non perdersi almeno uno degli straordinari concerti di un cantautore da record, con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti a livello globale. Uno dei più amati cantanti italiani nel mondo, un vero orgoglio per il nostro paese.