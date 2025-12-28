Eros Ramazzotti a Milano nella bufera

Eros Ramazzotti è coinvolto in una causa civile a Milano, dove un vicino chiede un risarcimento superiore ai 200 mila euro a causa di danni strutturali all’abitazione sottostante dovuti a lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento del cantautore. La controversia è nata all’interno del complesso residenziale di CityLife.

Il vicino, Paolo Rossi, sostiene che gli interventi avviati dopo l’acquisto della casa da parte di Eros Ramazzotti abbiano comportato demolizioni interne, rimozione di tramezzi e lavorazioni particolarmente invasive, causando danni rilevanti all’abitazione sottostante. In particolare, si sarebbe verificato il distacco di una porzione di soffitto, rendendo l’appartamento inagibile e imponendo interventi urgenti di messa in sicurezza.

Rossi ha quindi promosso un’azione civile chiedendo un risarcimento complessivo superiore ai 200 mila euro, che includerebbe i costi di ripristino dell’immobile, le spese per un alloggio temporaneo e ulteriori danni economici legati all’impossibilità di utilizzare la casa. A sostegno della richiesta sono state presentate perizie tecniche e documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati dopo l’episodio.

Eros Ramazzotti respinge ogni responsabilità diretta e contesta l’impianto tecnico della controparte, definendo le perizie prodotte “non sufficientemente circostanziate”. Il procedimento è ancora in fase istruttoria e il tribunale ha disposto ulteriori accertamenti, rinviando a un nuovo tentativo di conciliazione. Nel frattempo, Ramazzotti prosegue l’attività artistica con il suo ultimo album di inediti e la preparazione delle prossime tappe del tour internazionale.