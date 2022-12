Eros Ramazzotti a Domenica In: la dichiarazione inaspettata per Michelle

Nello studio di Domenica In, Eros Ramazzotti sei lascia andare ad una confessione per Michelle Hunziker

Senza alcuna ombra di dubbio Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica. In occasione di un’intervista rilasciata al programma di Domenica In, l’artista si è reso protagonista di una dichiarazione inaspettata per Michelle Hunziker. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono state una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Con il loro amore, i due hanno fatto sognare numerose persone fino a quando entrambi hanno maturato la decisione di mettere un punto definitivi al loro matrimonio.

Di recente, il padre di Aurora Ramazzotti ha aperto il suo cuore a Domenica In. Mara Venier ha avuto l’onore di ospitarlo in studia per ripercorrere alcune tappe della sua carriera professionale e della sua vita. Ed è proprio nello studio della Rai che l’uomo si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata per Michelle Hunziker:

Lei è stata il mio grande amore.

La confessione è avvenuta nel momento in cui l’artista ha spiegato la nascita di uno dei suoi brani più famosi, “Più bella cosa non c’è” scritto per Michelle Hunziker. Queste sono state le sue parole:

L’avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel’ho dedicata. Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E’ stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così.

Eros Ramazzotti diventerà nonno

In un secondo momento, Eros ha parlato anche di sua figlia Aurora Ramazzotti la quale molto presto lo renderà nonno: