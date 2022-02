Eros e Michelle questa sera si ritroveranno sullo stesso palco a Michelle Impossibile, il primo One Woman Show della Hunziker.

“Tutto avrei pensato nella mia vita fuorché lui che accettasse l’invito” – ha confessato la conduttrice a Silvia Toffanin a Verissimo – “Sono venti anni che non stiamo sullo stesso palco. E’ successo solo una volta in Germania perché lui era venuto a cantare in una mia trasmissione tedesca, era il 2007“.

Il cantante e la conduttrice si sono conosciuti nel 1995 ed è stato per loro un vero e proprio colpo di fulmine. L’anno successivo hanno dato alla luce Aurora, mentre nel 1998 si sono sposati. Dopo 7 anni d’amore, nel 2002, la coppia improvvisamente si è separata lasciando i fan sotto choc.

Risale proprio all’anno di nascita di loro figlia il singolo L’Aurora, a lei dedicato.



Quella fra Eros e Michelle è stata una rottura improvvisa, così commentata dalla conduttrice a Verissimo:

“Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro”.