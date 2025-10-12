Eroismo USA: il coraggio di Desmond Doss a Okinawa

Oggi si celebra un’importante ricorrenza nella storia militare: Desmond Doss è diventato l’unico obiettore di coscienza a ricevere la Medaglia d’Onore per aver salvato circa 75 uomini durante la Battaglia di Hacksaw Ridge. Doss, un medic dell’esercito che si oppose all’uso delle armi a causa delle sue convinzioni come avventista del settimo giorno, si distinse per il suo coraggio.

Dopo aver prestato servizio a Guam e nelle Filippine, dove ottenne due stelle di bronzo per atti valorosi, Doss affrontò la Battaglia di Okinawa. Nella zona chiamata Medea Escarpment, affrontò il fuoco nemico, rimanendo in un’area pericolosa per soccorrere i soldati feriti, portandoli uno a uno verso il bordo del dirupo e facendoli scendere in sicurezza.

Il riconoscimento della sua audacia è stato ben descritto nella citazione che accompagna la sua medaglia, evidenziando il suo straordinario atto di umanità in un contesto di guerra.

In questo giorno, ci sono anche altri eventi significativi da ricordare. Un’icona della musica, la canzone “Three Blind Mice”, è stata pubblicata da un giovane londinese. Inoltre, si è svolta la prima performance di “Blondie” al CBGB di New York. Anche le celebrazioni dell’Oktoberfest, che coinvolgono milioni di partecipanti in Germania, sono un importante richiamo alla tradizione.

Infine, nel campo dell’innovazione, Eliud Kipchoge ha fatto notizia recentemente completando la prima maratona sotto le due ore, un traguardo storico nell’atletica. Questi eventi illustrano l’umanità nel suo complesso e il potere della determinazione e del coraggio.