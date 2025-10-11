24 C
Eroi a Sacramento: automobilisti salvano vittime in elicottero

Un incidente straordinario ha coinvolto un elicottero medicoe in prossimità dell’autostrada 50, vicino a Sacramento, in California. Mentre l’elicottero della REACH Air Medical Services stava perdendo quota, diversi automobilisti si sono immediatamente mobilitati per offrire aiuto.

Un video emozionante ha mostrato oltre una dozzina di buone persone che sono uscite dai loro veicoli per soccorrere i passeggeri. Insieme, hanno sollevato un lato dell’elicottero ribaltato, riuscendo a liberare almeno una delle tre vittime dell’incidente, mentre i primi soccorritori raggiungevano il luogo dello schianto.

Kenneth De Crescenzo, testimone e marito di chi ha registrato il video, ha raccontato: “Quando ho visto l’elicottero in caduta, ho pensato: ‘Non è affatto una buona situazione’, ma quando c’era bisogno, tutti si sono fatti avanti”. La forza collettiva di una quindicina di persone è stata fondamentale per far uscire la vittima.

Il pilota ha evitato di colpire altri veicoli e fortunatamente non ci sono stati incendi, grazie al serbatoio di carburante resistente al fuoco dell’elicottero Airbus. I membri dell’equipaggio, tra cui un pilota, un paramedico e un’infermiera, sono stati in condizioni critiche dopo l’incidente, ma gli interventi tempestivi di chi si trovava a terra hanno probabilmente salvato delle vite.

La famiglia dell’infermiera coinvolta ha ringraziato pubblicamente sia i primi soccorritori che i cittadini che si sono mobilitati per aiutare, definendo l’episodio “veramente straordinario”.

