Eroe salva per un soffio il gatto indifeso dalla crudeltà umana

Questo lavoratore eroe salva un gatto indifeso dalla crudeltà dell’uomo appena in tempo e il tutto viene catturato dalla telecamera – VIDEO.

Molto spesso le persone sono davvero troppo crudeli, soprattutto con chi considerano inferiori come gli animali. Per fortuna se da una parte ce ne sono di crudeli, dall’altra ce ne sono di benevole. Una buona azione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza proprio nel momento in cui l’uomo ha salvato un gattino dall’essere divorato dalla tritarifiuti.

Salva il gatto indifeso per un pelo, stava per finire nel tritarifiuti – VIDEO

Sembra che alla natura umana sia comune nuocere o causare distruzione ad altre creature viventi, tuttavia ci sono persone pronte a contrastare questa crudeltà e hanno il senso del bene e della giustizia, lo dimostra un video pubblicato sulla piattaforma di TikTok e che è diventato virale.

L’account @wzflooringcorp ha condiviso sul suo profilo una clip dove è possibile vedere un gruppo di lavoratori di un impianto di riciclaggio che stavano separando alcuni rifiuti, i quali si muovevano attraverso un rullo. Ad un tratto, uno di loro, prende una busta in plastica che conteneva un grosso fagotto.

Probabilmente interessato da quella busta strana oppure da strani rumori, l’operatore l’ha presa e aperta. Davanti alla telecamera e ai suoi colleghi mostra un piccolo gattino nero avvolto da un sacchetto di plastica. L’eroe e i suoi colleghi sono rimasti di stucco davanti alla scena, in quanto hanno avuto dimostrazione con i loro occhi cosa l’uomo è capace di fare ad un altro animale indifeso: liberarsene come fosse spazzatura.

@wzflooringcorp♬ Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) – Paloma Faith

Il video pubblicato sulla piattaforma ha raggiunto ormai i 5 milioni di visualizzazioni, più di mezzo milione di “mi piace” e più di 6 mila commenti. Tra i commenti si legge che le persone sono rimaste indignate dalla scena e augurano che giustizia e karma ritornino indietro a chi ha deciso di gettare quel gattino nella spazzatura.