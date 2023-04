eroe salva gatto bloccato su insegna VIDEO

Un gatto rischia la vita dopo essere rimasto bloccato su un insegna posta troppo in alto, a causa della scossa: ma un eroe vola in suo aiuto .

Rimasto a lungo in bilico sull’insegna che rasentava il cornicione di un palazzo residenziale, un gatto indifeso ha rischiato di non riuscire a divincolarsi in tempo dalla situazione di grave pericolo di vita in cui si era inconsapevolmente ritrovato, di risposta a una scossa di terremoto che ha colpito la sua città nei giorni scorsi.

Il sisma lo spinge a salire troppo in alto: un eroe salva il gatto bloccato nell’insegna – VIDEO

Il 19 marzo scorso, come riporta il canale di “Radio La Voz de El Oro” su Facebook, i Vigili del Fuoco di una cittadina colpita da un sisma, nelle ore precedenti, ha ricevuto – tra tante – la segnalazione di un gatto rimasto terrorizzato dall’evento e poi rifugiatosi all’interno di un’insegna. La squadra è corsa in suo aiuto guidata da un acclamato eroe. Il filmato è stato pubblicato in rete per mostrare il coraggio di uno dei pompieri intervenuti per risolvere la quesitone.

Mentre il povero micio si trovava braccato a un’importante altezza, e che gli impediva di scendere autonomamente dall’edificio, la squadra delle Fiamme Rosse locali ha posizionato un’apposita scala adatta alle emergenze sulla parete del palazzo in modo da riuscire a raggiungere il gatto in difficoltà nel minor tempo possibile.

Il successo della missione di soccorso è stato descritto come altamente proporzionato all’audacia dimostrata dal Vigile entrato in azione per salvare il micio. Il gatto non sarebbe mai riuscito a scendere dal palazzo da solo, e pertanto i cittadini hanno ringraziato l’uomo che ha sfidato l’altezza per riuscire a raggiungerlo da solo e portarlo in un luogo sicuro.

Quando il micio ha finalmente toccato terra, anche la gioia, tra i presenti – che hanno assistito alla scena – non ha potuto fare a meno di dipingersi sui loro volti.