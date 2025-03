Eroe della Repubblica, spiegazioni non esaustive sulla sua morte

Nel ventesimo anniversario dell’uccisione di Nicola Calipari, la Repubblica rende omaggio al sacrificio di un valoroso dirigente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, morto durante una difficile missione a Baghdad, in cui riuscì a salvare una cittadina italiana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime i suoi sentimenti di vicinanza alla famiglia di Calipari e a coloro che hanno collaborato con lui e lo hanno conosciuto.

Calipari, servitore dello Stato, venne colpito a morte mentre portava in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, in una delle sue missioni per il recupero di connazionali. Sebbene le circostanze della sua morte restino poco chiare, emerge la straordinaria generosità di Calipari, che usò il proprio corpo come scudo per proteggere la persona che aveva liberato. Questo gesto di eroismo rimane impresso nella storia della Repubblica.

Il ricordo di Calipari e del suo impegno è un momento di riflessione e riconoscimento dell’abnegazione e del coraggio di coloro che operano per la sicurezza dei cittadini, spesso affrontando situazioni estremamente pericolose. La sua dedizione e il suo atto finale di eroismo rappresentano un esempio di servizio e sacrificio per la patria, un’eredità importante che continua a ispirare.