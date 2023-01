«Ero stato inviato dal Tg1 a seguire un’operazione dei Cacciatori dei Carabinier…

«Ero stato inviato dal Tg1 a seguire un’operazione dei Cacciatori dei Carabinieri, reparto specializzato nella ricerca di latitanti. Eravamo entrati in una casa come tante, di cemento, senza intonaco, tipico di quella zona. All’ultimo piano una terrazza senza parapetti, spunzoni di ferro arrugginiti a raccontare un lavoro mai terminato.All’interno pavimenti di cotto e mobili color marrone scuro. Le pareti tappezzate di santini e icone di San Michele Arcangelo, il protettore della Polizia e delle cosche, come mi spiegò un militare. Colonna sonora di quel blitz le grida di una donna, vestaglia troppo attillata per contenere quelle forme così marcate, spiccato accento calabrese, voce tagliente che spaccava i timpani.Mentre urlava contro di noi incomprensibili frasi in dialetto accarezzava con grazia la testa di due bambini assonnati, ancora in pigiama, rannicchiati sul divano coperto dal cellophane. Avranno avuto più o meno 9-10 anni. Si stropicciavano gli occhi ma non apparivano stupiti di trovarsi la casa piena di militari con il basco rosso e uno sconosciuto con la telecamera. Anzi sembravano abituati.Una famiglia normale, mancava soltanto il padre, e noi eravamo lì per lui. In teoria era assente da 7 anni, latitante. Ricercato per un duplice omicidio, spaccio internazionale di cocaina, traffico d’armi, estorsione e qualche altro reato. Abbiamo passato ore in quel salotto, fino a quando un carabiniere ha picchiato con il calcio del mitra sulla parete provocando un suono sordo. Siamo entrati strisciando dentro quella bocca circondata da mattoni, dove di solito si infilano le pizze, scoprendo una casa nella casa, con tanto di stanza da letto, bagno, una piccola cucina con un televisore. Il capofamiglia viveva lì dietro.Sembrava di essere in un film, è stato in quel momento che ho avuto l’idea: raccontare la vita di una famiglia vera, una famiglia di ‘Ndrangheta. Una famiglia retta da donne, a colmare il “vuoto” di uomini che vivono sottoterra come topi. Una famiglia che nasce in Calabria ma cresce in Lombardia, in Emilia Romagna, in Liguria, addirittura in Canada o in Australia…»@alessiozucchini ci racconta com’è nato il suo nuovo romanzo “Una famiglia”