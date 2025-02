Ero sotto l’effetto della coca

Salvatore Sinagra, un giovane di 30 anni originario di Favignana, è stato aggredito a Lanzarote e ora si trova in condizioni critiche a causa di un attacco ingiustificato da parte di un 25enne, sotto l’effetto di cocaina. La mancanza di un motivo per l’aggressione è stata sottolineata dall’avvocato della famiglia, Donatella Buscaino, che ha confermato la convalida del fermo dell’aggressore. Questo individuo ha precedenti per violenza domestica e oltraggio a pubblico ufficiale; la sua confessione ha rivelato che non conosceva Salvatore prima dell’incidente.

Ci sono tre testimoni che hanno assistito all’aggressione, uno dei quali ha identificato l’aggressore. Sebbene il 25enne abbia dichiarato di aver colpito Salvatore con la mano aperta, questo non è considerato credibile, e la sua difesa appare debole poiché le telecamere non hanno registrato l’atto di violenza. L’attacco è avvenuto all’esterno di un bar, dove Salvatore, dopo aver cercato di calmare l’aggressore, è stato colpito mentre si allontanava per fumare una sigaretta.

Attualmente, Salvatore è intubato e in prognosi riservata. I medici riferiscono che le sue condizioni sono stazionarie ma estremamente critiche. Suo padre Andrea e il fratello Vito si sono recati in Spagna e attendono ansiosamente notizie positive presso l’ospedale. Andrea ha condiviso una foto di Salvatore sui social, esprimendo il suo sostegno con un messaggio toccante: “Forza vita mia”.