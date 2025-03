“Ero in casa con i bambini” dramma per il famoso volto di Canale 5: poteva finire malissimo

Jessica Battistello, ex protagonista di Temptation Island, ha recentemente vissuto un’esperienza traumatica legata a un furto in casa mentre si prendeva cura del suo bambino, Gabriel. Jessica, trasferitasi in Repubblica Dominicana, ha trovato l’amore con Stefano e ha avviato una carriera nel marketing online. Durante una visita dai genitori per ricevere supporto con il bambino, ha vissuto un momento di grande terrore quando un ladro è entrato nella sua stanza.

Raccontando sui social, Jessica ha descritto il panico che ha provato al suo risveglio, trovandosi faccia a faccia con il ladro. Ha cercato immediate protezione per sé e per Gabriel, rimanendo paralizzata nell’azione. Dopo aver impiegato diversi minuti a cercare di trovare il telefono, ha pregato e si è sentita sopraffatta dal timore di perdere suo figlio. Tentando di proteggersi, ha arrotolato cuscini attorno alla pancia e, dopo aver constatato che le finestre erano chiuse, si è recata in cucina dove ha scoperto il disastro: borse sparse e il telefono rubato.

Questa non è la prima volta che Jessica affronta situazioni simili in Repubblica Dominicana; in passato, ha già condiviso l’esperienza di una rapina con un ladro armato di pistola, evento che le ha lasciato profonde cicatrici psicologiche. Jessica ha concluso la sua testimonianza evidenziando l’importanza della sicurezza personale e il bisogno di essere vigili, ricordando a tutti quanto sia fragile la sicurezza nella vita, specialmente in contesti nuovi e potenzialmente pericolosi.