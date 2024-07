Ero in bagno quando dal wc ho visto uscire....Tutti gli animali che risalgono le fognature

Anche se dal web storie simili arrivano a noi non troppo di rado, in Italia potrebbe sembrare impossibile trovarsi difronte al medesimo problema.

Stiamo parlando dell’evenienza che alcuni animali selvatici entrino nelle nostre case passando da un collegamento esterno che tutti possediamo, ovvero le fogne, una questione scomoda che potrebbe portarci grossi spaventi e non solo. Gli animali in grado di affacciarsi dal water, anche alle nostre latitudini, sono infatti parecchi, almeno 4 sono quelli che fanno la loro comparsa più o meno soventemente, ecco quali sono.

Occhio quando ti siedi! Questi 4 animali possono entrare in casa tua proprio da li

Bisogna purtroppo essere consapevoli che anche in Italia esistono animali in grado di ripercorrere le fogne ed intrufolarsi in casa nostra passando per il water, animali che senza dubbio devono avere due caratteristiche, quella di saper nuotare e di sapersi adattare. Tra questi gli ospiti indesiderati più frequenti restano i ratti, animali che abitano spesso le fogne e che sono nuotatori abilissimi, molto più di quello che molti immaginano. Questa capacità insieme a quella di risalire le tubazioni anche più strette rende questi animali tra i più temibili per quel che riguarda l’ingresso dal water, ma anche uno dei suoi predatori non è da meno.

I serpenti sono forse gli animali più emblematici per quel che riguarda la risalita dal wc, sul web sono tantissime le testimonianze, anche se nella maggior parte dei casi le specie in grado di risalire le tubazioni restando in acqua anche per molto tempo senza respirare sono anaconde o pitoni, non proprio animali abituali del nostro paese. Anche le specie nostrane vanno però spesso in cerca di topi nelle fognature ed alcune, come i biacchi ad esempio, sono in grado di nuotare abilmente e trattenere a lungo il respiro, riuscendo così nel compiere l’impresa.

Tra gli insetti sono gli scarafaggi coloro che possono intrufolarsi dal nostro water, animali resistenti e prolifici che nelle fogne trovano l’ambiente perfetto anche per la riproduzione. Questi animali sono tra i più comuni ad essere avvistati nonna caso proprio nei bagni, anche se molto spesso non è la tazza ad averli portati li. Per evitare che questi trovino ospitalità nella nostra casa ciò che serve è limitare il più possibile la presenza di cibo e sporcizia, chiudento gli anfratti come quelli che spesso si creano sotto i livelli o dietro lo stesso wc e dedicandoci spesso alla pulizia, soprattutto nei periodi più caldi.

Infine tra i possibili visitatori dei nostri bagni troviamo un anfibio, rane e rospi sono infatti in grado di compiere la scalata con facilità, risalendo tubazioni e nuotando tra i sifoni per risalire proprio dove non vorremmo. Questi animali sono attratti dall’acqua e per fermarli l’unico sistema è quello di chiudere gli accessi alle fogne, magari utilizzando delle grate. La prevenzione resta l’unico mezzo per evitare incontri spiacevoli nel momento del bisogno, una pratica essenziale che ci eviterà per lo più di prenderci spaventi che non avremmo mai immaginato.