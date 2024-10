“Ero così per un motivo, ecco cosa mi sono rifatto” Alessandro Basciano svela perché aveva la faccia così lucida e gonfia

L’ultima apparizione di Alessandro Basciano a Verissimo ha generato un acceso dibattito, non tanto per i contenuti dell’intervista, ma per il suo aspetto fisico significativamente cambiato. Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha spiegato che il gonfiore del viso era dovuto a un intervento chirurgico al naso per correggere un problema di cartilagine, e che un abbondante uso di trucco serviva a nascondere i lividi. Ha espresso disappunto per le critiche sul suo aspetto, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e delle scelte personali riguardo alla bellezza.

Durante l’intervista ha dichiarato: “Mi hanno dato del gay per il make up o per la camicia! Ci rendiamo conto? Ma se anche fosse chi se ne frega? Sono etero, ma l’orientamento non dovrebbe essere un argomento sul quale attaccare un ragazzo.” Le sue parole riflettono una posizione contro i pregiudizi e promuovono la necessità di una maggiore accettazione nel mondo dello spettacolo.

Pur giustificando il recente intervento come una necessità medica, Basciano ha confermato di essere favorevole alla chirurgia estetica, ammettendo di aver effettuato alcuni ritocchi in passato. Ha dichiarato: “Io sono assolutamente pro alla chirurgia estetica. Se serve e migliora sono favorevole e non ho nulla contro.” Ha quindi rivelato di aver sistemato le orecchie a sventola e una gobbetta sul naso. Tuttavia, alcuni osservatori hanno notato cambiamenti nel suo aspetto generale, suggerendo che anche gli zigomi, le labbra e i denti potrebbero aver subito interventi, sollevando interrogativi sulla completezza delle sue dichiarazioni.

La questione ha generato diverse reazioni sui social, con alcuni utenti che ironizzavano sulle sue affermazioni riguardanti la chirurgia estetica di altri, come Sophie. Le critiche e i commenti, sia positivi che negativi, mettono in evidenza la pressione sociale che i personaggi pubblici devono affrontare riguardo alla loro immagine. Le opinioni espresse sui social dimostrano come sia difficile per le figure pubbliche mantenere un equilibrio tra le aspettative della società e le proprie scelte personali, soprattutto in un contesto dove l’immagine è di primaria importanza. Basciano rimane una figura controversa nel panorama televisivo italiano, alimentando il dibattito su bellezza, libertà individuale e accettazione sociale.