Ernia perineale nel cane: cause, sintomi e trattamento

Ernia perineale nel cane: una condizione che non va sottovalutata. tutto quello che c’è da sapere dalle cause, i sintomi e il trattamento.

É importante osservare il proprio cane quotidianamente per individuare eventuali segnali di queste altre condizioni che possono colpire il proprio amico a quattro zampe.

L’osservazione quotidiana permette di individuare eventuali cambiamenti nel comportamento o anche nell’aspetto del cane, come nel caso ad esempio di un rigonfiamento nella zona perineale.

Saper riconoscere questo segnale vi permetterà di agire in modo tempestivo sulla condizione. Scopriamo quindi quali gli altri segnali, le cause e il trattamento dell’ernia perineale nel cane.

Ernia perineale nel cane

L’ernia perineale è una condizione in cui un organo interno, come l‘intestino o la vescica, fuoriesce attraverso un’apertura nella parete muscolare del perineo, la regione che si trova tra la zona compresa tra l’ano e la base della coda.

Questa condizione è più comune nei cani maschi, in particolare nei cani di grossa taglia, come i Mastini, i Labrador retriever, i Bulldog inglese, i Boston terrier e i Pastori tedeschi.

Maggiormente, sono più a rischio di ernia perineale e i cani di età inferiore ai 2 anni.

Segni e sintomi dell’ernia perineale nel cane

I sintomi dell’ernia perineale possono variare a seconda della dimensione e della posizione dell’ernia.

I sintomi più comuni includono:

massa nella zona perineale : una protuberanza o una massa nella zona vicino all’ano del cane che può essere di piccole o grandi dimensioni e può essere morbido dura;

: una protuberanza o una massa nella zona vicino all’ano del cane che può essere di piccole o grandi dimensioni e può essere morbido dura; dolore durante la defecazione : questo dolore può essere dovuto all’attrito tra l’ernia e le feci;

: questo dolore può essere dovuto all’attrito tra l’ernia e le feci; costipazione: perché l’ernia può premere sull’intestino e rendere difficile la defecazione creando stitichezza nel cane;

perché l’ernia può premere sull’intestino e rendere difficile la defecazione creando stitichezza nel cane; incontinenza nel cane: l’ernia preme sulla vescica e rende difficile la ritenzione delle urine;

l’ernia preme sulla vescica e rende difficile la ritenzione delle urine; zoppia posteriore o debolezza nelle zampe posteriori.

L’ernia perineale è una condizione che può peggiorare nel tempo, quindi è importante intervenire precocemente.

Perciò, se notate uno qualsiasi di questi sintomi nel cane, è importante consultare un veterinario quanto più presto possibile.

Cause

Le cause dell’ernia perineale nel cane non sono ancora del tutto chiare, ma si ritiene che siano principalmente legate a una debolezza o a un’alterazione dei muscoli e dei tessuti nella zona del perineo.

Alcuni dei fattori che possono contribuire all’insorgenza dell’ernia perineale includono:

aumento della pressione intra- addominale: come l ‘iperplasia prostatica nei cani maschi o la presenza di masse addominali;

debolezza muscolare;

diarrea cronica;

malattie croniche: come la colite cronica;

come la colite cronica; obesità nel cane;

problemi di stitichezza cronica;

problemi ormonali: come l’iperadeno-corticismo (cushing) nel cane.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Diagnosi e trattamento

Per scoprire se un cane ha un’ernia perineale, il veterinario farà un esame completo per cercare masse nella zona del perineo.

Dopodiché, controllerà se il cane mostra segni di fastidio durante la defecazione. Poi procederà con esami specifici, come raggi X, ecografie o tomografie che possono confermare la presenza dell’ernia e determinare la sua grandezza, posizione e tipo.

Una volta confermata esattamente varia in base alla gravità e alle circostanze specifiche dell’animale.

Solitamente, la chirurgia è il trattamento principale ed è spesso la scelta più efficace per l’ernia perineale.

Durante l’operazione, il veterinario corregge l’ernia riposizionando i tessuti e rinforzando la parete muscolare nella zona perineale.

In alcuni casi, si può optare per la terapia medica, prima o dopo l’intervento, per alleviare il dolore, l’infiammazione o problemi intestinali nel cane.

I farmaci utilizzati sono utili per gestire il dolore, ridurre l’infiammazione e aiutare a regolare la funzionalità intestinale.