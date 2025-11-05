Ernia non parteciperà a Sanremo: il suo nuovo album sorprende

In attesa di conoscere i partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, Ernia chiarisce la sua posizione riguardo a una possibile partecipazione. Il cantautore, fresco dell’uscita del suo ultimo album “Per soldi e per amore”, ha dichiarato di non aver mai tentato di entrare nel festival.

Nel corso di un’intervista con Gianluca Gazzoli per il podcast The BSMT, Ernia ha rivelato che la sua vicinanza a Sanremo è limitata. Ha raccontato di essere stato contattato nel passato per duettare nella serata delle cover, ma alla fine ha deciso di non partecipare. Ha aggiunto che la televisione non è la sua dimensione e ammette che potrebbe essere necessario entrarci più spesso.

Le sue parole seguono dichiarazioni rilasciate ad All Music Italia, dove ha affermato di non sentire la necessità di partecipare a Sanremo. Pur riconoscendo che il festival offre un importante impulso mediatico ed economico, Ernia ha sottolineato che il suo pubblico lo cerca in modo diretto, piuttosto che tramite piattaforme come TikTok.

Ernia ha quindi ribadito la sua posizione, confermando quanto già dichiarato in precedenza a Il Fatto Quotidiano. L’artista ha specificato di preferire un tipo di attenzione diversa, affermando che il pubblico di Sanremo non lo comprenderebbe realmente.

Con il suo nuovo album “Per soldi e per amore”, Ernia presenta un viaggio tra riflessioni e maturità personale, costituito da 12 tracce e prodotto da Charlie Charles, che ha già avuto esperienza al festival nel ruolo di co-produttore.

