Ernia, Io non ho paura: uscita e tracklist

Ernia, Io non ho paura: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del rapper milanese.

Si riaccende la carriera di Ernia. A distanza di oltre due anni da Gemelli, il rapper milanese ha annunciato l’arrivo di un nuovo disco, il quarto della sua carriera, in arrivo per Island Records tra poche settimane. Un annuncio che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan, anche se per il momento non si conoscono i dettagli di questo nuovo lavoro, in cui non mancheranno sicuramente anche dei feat. di prestigio. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo fino ad ora.

Ernia riparte da Io non ho paura

A due anni dall’uscita di Gemelli e a oltre un anno dalla versione ampliata Gemelli Ascendente Milano, è in arrivo un nuovo album per il rapper milanese. S’intitola Io non ho paura ed è stato annunciato anche attraverso una serie di cartelloni pubblicitari con sopra scritto: “Hai paura del nuovo? Dovresti“.

Ernia

L’album arriverà sulle piattaforme streaming e nei negozi il 18 novembre. Ad accompagnarlo una copertina liberamente ispirata al romanzo di Niccolò Ammaniti e al film di Gabriele Salvatores che portano lo stesso titolo. Un doveroso omaggio artistico da parte di Ernia a due grandi nomi della nostra cultura.

Il quarto album di Ernia

Senza contare le riedizioni, solitamente molto ampliate e riviste, con Io non ho paura la carriera di Ernia arriva al quarto album in studio, dopo l’esordio del 2017 con Come uccidere un usignolo, il bis con 68 e poi con Gemelli nel pieno della pandemia.

Anche questo lavoro, come capita molto spesso in questi ultimi anni, sarà disponibile sia in versione digitale in streaming, sia in diversi formati fisici, dal CD al vinile, fino al CD autografato in esclusiva su Amazon. Non resta che attendere ancora qualche settimana per poter capire chi ci sarà tra i feat. all’interno di questo attesissimo album.