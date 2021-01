Ernia con i Pinguini Tattici Nucleari in Ferma a guardare: la nuova versione del brano precedentemente inserito nell’album Gemelli.

Uno dei nomi più importanti del nostro rap e la band rivelazione del 2020 uniscono le forze: Ernia e i Pinguini Tattici Nucleari a sorpresa per la prima volta insieme nel singolo Ferma a guardare. Lo hanno annunciato gli stessi artisti sui social. Il brano è in realtà già stato pubblicato all’interno dell’album Gemelli, ma è pronto a presentarsi con un abito nuovo in questa versione insieme al gruppo bergamasco.

Ernia con i Pinguini Tattici Nucleari

La prima collaborazione tra il rapper e la band è in arrivo il 22 gennaio in radio, mentre dal 20 sarà disponibile in streaming, ma la curiosità tra i fan è già alle stelle. Sulla carta si tratta infatti di un incrocio tra due mondi lontanissimi tra loro. Eppure, ci sono diversi punti d’incontro tra Ernia e i Pinguini.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici

Scrive il rapper milanese sui social: “Una delle robe più fighe del mio genere è che lo puoi mischiare con tutto. È tanto che si vedono gli stessi nomi e le stesse collaborazioni in giro, così che ho deciso di uscire ulteriormente dalla mia comfort zone per poter fare qualcosa di diverso. I Pinguini Tattici Nucleari sono davvero dei miti e insieme abbiamo fatto Ferma a guardare Remix“. Di seguito il post:

Pinguini Tattici Nucleari: perché hanno collaborato con Ernia

Questo remake inaspettato è in realtà nato già la scorsa estate. Lo hanno raccontato gli stessi Pinguini, la band guidata da Riccardo Zanotti: “Come sapete per noi le collaborazioni sono una cosa seria, da non prendere sottogamba. Non si devono fare ‘tanto per’, ma questa volta si tratta di qualcosa di speciale. Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi. È saltata fuori l’idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali. Ernia è una grande persona, prima ancora che un grande artista. Confrontandoci abbiamo scoperto che i nostri percorsi, per quanto appartenenti a mondi diversi, sono molto simili. In studio ci siamo subito trovati. Il risultato è Ferma a guardare“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici