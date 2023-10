Ermes Faccoli, il nuovo corteggiatore di Roberta è già stato in tv

Oggi a Uomini e Donne è sceso un nuovo corteggiatore per Roberta Di Padua. Lui è Ermes Faccoli, ha 35 anni ed è di Brescia. Appena Tina Cipollari e Gianni Sperti l’hanno visto, hanno capito che sarebbe piaciuto alla dama: “Questo lo tiene di sicuro”.

La presentazione di Ermes Faccoli.

Arrivato in studio il ragazzo si è presentato: “Ciao sono Ermes Faccoli, ho 35 anni, vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Ho scritto alla redazione proprio per te e mi farebbe piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato“.

Roberta non ha nemmeno dato il tempo al corteggiatore di finire di parlare che gli ha detto che l’avrebbe tenuto. La Di Padua ha anche detto di voler uscire in serata con il 35enne: “Mi piaci anche tu molto. Sì per me può rimanere. Dove andiamo stasera?”

Il bresciano però non è un volto del tutto nuovo. Qualche anno fa il corteggiatore è apparso su Canale 5 a Ciao Darwin, quando ha sfilato in intimo nella puntata Reali vs Virtuali. Inoltre la new entry di Uomini e Donne è popolare anche sui social, su Instagram infatti ha 67.000 follower.

Ermes ha fatto colpo su Roberta e… #UominieDonne pic.twitter.com/eafN72Bobu — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2023

Robert Di Padua su Riccardo Guarnieri.