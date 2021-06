Nuovo giorno, nuovo dramma di Twitter. Poco fa Ermal Meta ha detto di aver fatto caso che in molte canzoni estive c’è la frase ‘tutta la notte’: “Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia. E vai di “tutta la notte” fino a settembre!”

Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia! 🥸🍕😂 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 10, 2021

Apriti cielo, spalancati terra, molte fan di Sangiovanni sono scattate sul piede di guerra attaccando l’artista. Infatti proprio uno dei nuovi pezzi del cantante di Amici si intitola ‘Tutta la notte‘.

Ermal Meta però l’ha presa a ridere: “Sappiate che mi state facendo ridere assai. Aiuto! Cerco di smettere di ridere. Giuro su Dio che non ho bevuto. Non serve quando hai Twitter. Sono responsabile di quello che dico io, non di quello che capite voi. È sempre bello disagiare insieme. Buona giornata belli miei. Vi voglio bene!”

P.S. “sono responsabile di quello che dico io, non di quello che capisci tu.” 😜 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 10, 2021

I tweet sulla polemica scoppiata intorno ad Ermal Meta.

C’è chi ha paragonato le carriere di Ermal e Sangiovanni (sto cercando di non ridere), chi ha difeso il 18enne attaccando il collega e chi – fortunatamente – si è fatto una grassa risata. Nulla di nuovo, il 50% degli utenti di Twitter campa a pane e polemiche.

Non Ermal che ha una carriera invidiabile, festival di Sanremo concluso sempre con ottimi risultati, Eurovision con Fabrizio Moro dove arrivano quinti, aggiungiamoci che scrive canzoni da brividi. E poi mi tocca leggere “Sangiovanni in un anno ha fatto più di te” ma tacete. — Val🌻 (@_sheisalady) June 10, 2021

Io ed Ermal in disco mentre le fan di sangio gli fanno la shit storm per non aver detto letteralmente nulla di offensivo ma solo fatto intuire che adesso tutta l’estate full di hit estive fino a settembre pic.twitter.com/cu6JbeaXve — Martina (@martigeller) June 10, 2021