Ermal Meta e Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta sui fatti di Palermo

In questi giorni ha fatto molto scalpore una notizia arrivata da Palermo che ha visto un gruppo di ragazzi stuprar3 una loro coetanea ubriaca. Il branco è stato tutto identificato e i loro nomi dati in pasto al web. Lo stesso Ermal Meta ha voluto dire la sua a riguardo. E lo ha fatto sia su Instagram sia su Twitter dove ha pubblicato svariati post.

“Quando stupr1 una donna non le infliggi solo un danno fisico che comunque resta immenso. Quando stupr1 una donna uccidi il suo futuro, la sua fiducia nel prossimo e nella vita e senza quella fiducia comprometti la sua capacità un domani persino di avere dei figli. Questo compromette l’umanità intera. Lo stupr0 è un crimine contro l’umanità. Qual è la pena proporzionale per una cosa del genere?”.

E ancora:

“Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi “cani” auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate cos’è uno stupr0”.

I suoi commenti sono arrivati alle orecchie di Selvaggia Lucarelli che ha così replicato:

E – in merito al primo post di Ermal Meta – la giornalista ha aggiunto: “Oh ragazzi, non stuprat3 che poi danneggiate quella macchina da riproduzione chiamata donna, compromettete l’umanità”.

Ovviamente la risposta di Selvaggia Lucarelli è stata notata dal cantante che ha a sua volta replicato pubblicamente.

“Voler capire quello che si vuole, Selvaggia Lucarelli su questo è sempre sul pezzo. Forse per lei le donne sono macchine da riproduzione e mi dispiace che sia così. Si tratta di scelta e a volte capita che questa scelta venga compromessa da traumi di questa portata. Lo so per esperienza diretta, complimenti”.