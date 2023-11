Ermal Meta e Jake La Furia hanno annunciato Male più non fare, il loro primo singolo insieme.

È ufficiale, dopo qualche indizio sui social nei giorni scorsi, “Male più non fare“, il nuovo singolo firmato Ermal Meta e Jake La Furia, sarà disponibile a partire da venerdì 1 dicembre su tutte le piattaforme.

L’annuncio è stato dato tramite un post sui social da parte dei cantanti stessi, nel quale svelano anche una strofa della canzone: “Solo Dio e il tribunale ti possono giudicare. Fai come ti pare senza fare male”. Nel comunicato stampa riguardante l’uscita del nuovo singolo si legge che si tratta di “un invito a vivere la propria vita appieno rispettando un unico fondamentale principio: non fare male“.

Le parole di Ermal Meta

“Una danza che ognuno fa a proprio modo, diventa allegoria della vita. Ognuno la faccia come gli pare perché nessuno è veramente in grado di giudicare anche se in tanti, troppi lo fanno. L’unica regola è non fare male poiché tutto quello che immetti nel mondo rimane nell’aria ed è lì anche per te”.

“Tribù urbana“, l’ultimo disco di Ermal Meta, è risalente al 2021. Dopodiché, nel mese di gennaio aveva annullato il tour in programma per potersi dedicare al nuovo disco. “Avevo in mente qualcosa di speciale che non sono riuscito a realizzare in tempo. È molto frustrante, ma ancora di più lo è il pensiero di fare questo tour senza nuova musica. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile“, aveva spiegato sui social.

Jake La Furia, invece, prenderà parte, insieme a Gué Pequeno e Don Joe, al tour dei Club Dogo. In totale, il trio ha annunciato dieci date al Forum di Assago a Milano che avranno luogo tra marzo ed aprile 2024. I concerti sono attesissimi dai fan, tanto che i biglietti sono andati sold out in poche ore.