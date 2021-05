Dopo Eros Ramazzotti, Andrea Mariano e Alberto Guidetti, anche altri musicisti hanno deciso di disertare La Partita del Cuore. A causa di quello che è accaduto ad Aurora Leone, anche Ermal Meta, Alberto Urso, Federico Rossi, Shade, Random, Briga e Valerio Mazzei hanno scelto di non scendere in campo.

Dunque per la #PartitaDelCuore non saranno in campo stasera: Ermal Meta, Eros Ramazzotti e Andro dei Negramaro (tra i primi a dissociarsi già ieri notte), Shade, Valerio Mazzei, Random, Briga, Alberto de Lo Stato Sociale e Alberto Urso #NazionaleCantanti #AuroraLeone — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 25, 2021

Ricapitolando

Albi, Andro, Ermal, Briga, Random e Ramazzotti stasera non giocano

Nazionale cantanti con sei giocatori in meno, che bel merdone che hanno pestato — Giulia 💙🖤💙🖤 | -380 (@G_AmongTheStars) May 25, 2021

Quindi: Ramazzotti, Shade, Federico Rossi, Valerio Mazzei, Blanco, Briga, Random, Albi, Mariano, Alberto Urso ed Ermal (se dimentico qualcuno ditemelo) hanno deciso, giustamente, di non scendere in campo dopo ciò che è successo con Aurora.

Gioca solo Ruggeri? #nazionalecantanti — juls; waiting for 05/28🖤 (@sottonaswork) May 25, 2021

Il messaggio di Briga.

“Gli ultimi accadimenti mi portano a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti corretti come forma abituale di coabitazione. La necessità di ripensare un linguaggio entrato nel lessico comune, la convinzione che ci sia bisogno di coordinare il pensiero con la parola e che grande responsabilità abbiamo come cittadini e artisti. La vicenda che coinvolge la Nazionale Cantanti offusca il profilo adamantino e i successi in termini di donazioni conseguiti sino ad ora. E proprio ora, allo scoccare del 40esimo anno di attività, è forse giusto fornirci di un nuovo equilibrio più solido e capace, perché una situazione come questa non debba accadere mai più. Sono distrutto da questa giornata. Tradotto: non gioco”.

La spiegazione di Ermal Meta.

“Come avrete già letto, questa sera non sarò in campo. Mi dispiace, ma non me la sento di giocare con questo clima a causa di quello che è accaduto. Per favore donate perché la ricerca va supportata”.

Anche Shade ha detto no.

“Non prenderò parte alla partita del cuore. Aspettavo questa partita da tanto tempo, molti medici mi hanno chiesto di giocare ugualmente per l’importanza delle donazioni ma non me la sento, scusatemi ma sto male, penso che Aurora abbia ragione e le chiedo scusa anche se non ero presente. Sono stremato, è stata una giornata infinita nella quale ho preso insulti e cattiveria per colpa di altri”.

Alberto Urso non scende in campo, ma invita a donare.

“Ragazzi questa sera non mi sento di scendere in campo. Come Ermal Meta anche io vi chiedo: continuiamo però a donare tutti perché lo scopo è molto importante e può salvare molte vite. Io lo farò”.

Come Ermal Meta, anche Federico Rossi si dissocia.

“Massima solidarietà ad Aurora. Le sono vicino per l’umiliazione subita. Per me è inaccettabile che si verifichino questi episodi al giorno d’oggi. Mi dissocio completamente e le sono vicino”.