Eritropoietina: L’ormone che aiuta il cancro a nascondersi

In questo articolo si esamina il legame tra ormoni, in particolare l’eritropoietina (Epo), e il cancro. Per oltre quarant’anni, l’Epo è stata riconosciuta per il suo ruolo nella produzione di globuli rossi, utilizzata sia in ambito medico che nel doping sportivo. Recenti ricerche condotte dall’Università di Stanford hanno rivelato che l’Epo potrebbe favorire la crescita dei tumori, rendendoli "freddi" e invisibili al sistema immunitario.

Gli studi indicano che bloccando l’azione dell’Epo in modelli animali di cancro al fegato, i tumori possono diventare "caldi", ovvero più accessibili alle cellule immunitarie. Combinando questa strategia con trattamenti immunoterapici, i ricercatori hanno osservato regressioni tumorali complete nella maggior parte dei topi testati. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Science, offrono nuove opportunità per lo sviluppo di terapie anti-cancro.

Edgar Engleman, coordinatore della ricerca, sottolinea che, sebbene le prove siano state condotte su animali, esistono motivazioni per ritenere che meccanismi simili possano operare anche negli esseri umani. Già dieci anni fa, alcuni studi avevano suggerito che l’uso di Epo nei pazienti oncologici potesse accelerare la crescita tumorale, tanto che la FDA aveva richiesto avvisi specifici sull’etichetta del farmaco.

L’Epo, prodotta principalmente dai reni, ha come funzione principale quella di stimolare il midollo osseo nella produzione di globuli rossi, ed è usata in medicina per trattare l’anemia. Tuttavia, il suo uso può rivelarsi problematico nei contesti oncologici. I ricercatori puntano ora a tradurre queste scoperte in potenziali trattamenti clinici per i pazienti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net