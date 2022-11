Erica Piamonte non prende bene l’incontro fra Taylor Mega e Giaele De Donà

Era il 2019 quando Erica Piamonte, reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha intrapreso una relazione pubblica con Taylor Mega. Una storia naufragata pochi mesi dopo a causa di Giorgia Caldarulo, un ex volto di Uomini e Donne.

Quando Giorgia si è intromessa fra Erica e Taylor, la Mega da Barbara d’Urso ha specificato: “Non stavo con Erica. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”, facendo molto arrabbiare la toscana. Un triangolo saffico che all’epoca ha fatto molto discutere e che è stato dubitato da molti. La stessa Veronica Satti – che appartiene alla comunità LGBT – ha etichettato tutto come fake. “Di questo triangolo? Penso che sia una baracconata! Quello non è un lesbo dramma ed io di lesbo drammi me ne intendo. Queste tre non se la sono mai l**cata, ma secondo me non se la sono neanche mai vista!“.

Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo litigano a Live Non è la d’Urso e chiariscono la loro posizione (VIDEO) https://t.co/DIVda2o4B1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 22, 2022

Erica Piamonte, la reazione al rapporto di Taylor Mega con Giaele De Donà

Quando ieri sera Taylor Mega è entrata al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Giaele De Donà, Erica Piamonte su Instagram ha preso le distanze: “Per il momento sono in silenzio stampa. Sono esagerata? Sicuramente. Ma questo lo sappiamo. Essendo molto istintiva ho imparato nella vita a contare fino a dieci. Stasera sto contando parecchio, ma visto che mi conoscete sapete già quello che sto pensando“.

Che la Mega abbia fatto con la De Donà un copia-incolla di quello che ha fatto anni prima con la Piamonte?

Io l’ho detto che erano le stesse cose che diceva a Erica. 😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/u7nAMBqBZb — R a n a 🐸 (Mounds of Shame) (@mounds_shame) November 21, 2022