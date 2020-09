Secondo diversi sondaggi circa il 20% della comunità LGBT americana supporterebbe Donald Trump (non dobbiamo stupirci, in Italia ci sono persone LGBT che votano chi ha supportato il Family Day) e dello stesso parere è anche suo figlio Eric Trump. Il 36enne durante un’intervista rilasciata alla FOX News ha detto che la comunità LGBT è incredibile e che lui ne fa parte.

“La comunità LGBT è incredibile. E dovreste vedere come escono allo scoperto per sostenere mio padre ogni singolo giorno. Faccio parte di quella comunità e amiamo quell’uomo”.

Ovviamente in USA le dichiarazioni di Eric Trump hanno stupito tutti, soprattutto perché l’uomo è sposato da 6 anni con Lara Lea Yunaska. Tra gli americani c’è chi pensa che sia stato un mezzo coming out e chi è certo che sia stata l’ennesima volta in cui un Trump fa una figuraccia in tv. Personalmente opterei per la seconda ipotesi, Eric ha detto una fregnaccia e si è espresso in modo goffo.

Erica trump “faccio parte della comunità LGBT”, il video della Fox News.

Gonna be honest, did not have “Eric Trump coming out on debate day” on my bingo card. https://t.co/HSRXugwBQU — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) September 29, 2020

eric trump coming out was not on my 2020 bingo card but here we are pic.twitter.com/Pzdi5M1lQm — matt (@mattjbernstein) September 29, 2020