Eric Dane di Euphoria e Grey’s Anatomy: “Ho la SLA”

Eric Dane, attore noto per opere come “Streghe”, “X-Men: Conflitto Finale”, “Burlesque” e “Grey’s Anatomy”, ha recentemente rivelato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa che causa la perdita di cellule motoneuronali. Nonostante la diagnosi, il 52enne ha espresso gratitudine per il supporto della sua famiglia e la possibilità di continuare a lavorare, annunciando il suo ritorno sul set di “Euphoria” per la terza stagione. Ha inoltre chiesto rispetto per la sua privacy durante questo difficile periodo.

I fan di Dane si sono uniti per esprimere il loro affetto e supporto sui social, lasciando migliaia di commenti di incoraggiamento. In un’intervista recente, l’attore ha parlato anche del suo addio a “Grey’s Anatomy”, rivelando che la produzione lo avrebbe “lasciato andare” a causa dei costi associati alla sua presenza nel cast. Ha riconosciuto il sostegno di Shonda Rhimes, ma ha chiarito che non gli è stata ufficialmente comunicata una licenza, semplicemente che non sarebbe tornato.

In merito al suo personaggio Cale in “Euphoria”, Dane ha detto di essere consapevole di interpretare un ruolo gay, e ha ricevuto un grande supporto dalla comunità LGBTQ+. Ha descritto Cale come un personaggio problematico, che nasconde la sua vera identità alla sua famiglia. L’attore ha paragonato l’esperienza di vivere una doppia vita con il suo personale cammino, sottolineando che anche se le circostanze non sono identiche, il conflitto interiore è comune. Le scene del giovane Cale in “Euphoria” sono state descritte come tra le più belle della serie.