Eric Clapton a Milano: Concerti Imperdibili e Info Biglietti

Eric Clapton torna a Milano per due concerti all’Unipol Forum, il 27 e 28 maggio 2025, dopo il successo della sua esibizione al Lucca Summer Festival. Il leggendario chitarrista, tre volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, si prepara a ripercorrere i momenti salienti della sua carriera con una scaletta che alterna brani elettrici e acustici.

La setlist prevede alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui “White Room” e “Sunshine of Your Love” per la parte elettrica, e “Tears in Heaven” e “Kind Hearted Woman Blues” per la sezione acustica. Tra le canzoni che non mancheranno figurano anche cover di artisti come Robert Johnson e J.J. Cale. Il concerto si chiuderà con l’Encore “Before You Accuse Me”, accompagnato da Julie Rose Clapton.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it