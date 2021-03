Eric Clapton A causa delle restrizioni ai raduni di massa in Europa dovute al Covid, Eric Clapton posticiperà tutte le date attualmente in programma per il 2021 e le sposterà al 2022. Le nuove date:

📍18 maggio 2022, Assago (Mi), Mediolanum Forum (Recupero del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020) 📍20 maggio 2022, Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena (Recupero del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020) I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date. Scopri i dettagli: