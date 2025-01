Ergastolo per Stefania Russolillo: il caso di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio

Stefania Russolillo è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Napoli per l’omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio, noto per il brand “Con mollica o senza”. La sentenza, emessa il 28 gennaio, ha accolto pienamente la richiesta della Procura, negando qualsiasi attenuante. Il delitto, avvenuto il 18 aprile 2023, è stato pianificato da Russolillo, che intendeva derubare la vittima di denaro e gioielli. Ingannando l’anziana con una voce camuffata, si è presentata come un’addetta comunale trasmettendo un’indagine sugli anziani.

Dopo aver avuto precedenti contrasti con Gigante, Russolillo ha utilizzato un tubo di gomma per strangolare la donna, causandole la morte. In seguito, ha cercato di nascondere il crimine tentando di dare fuoco al corpo prima di lasciare la scena. Durante il processo, i familiari della vittima hanno espresso la loro indignazione, e una delle sorelle ha urlato a Russolillo che le scuse non erano accettabili. Nonostante la sua dichiarazione di rammarico e il suo peso emotivo, Russolillo ha affrontato una condanna severa in quanto le sue azioni sono state considerate premeditate.

In aula, sono emerse anche informazioni sullo stato mentale dell’imputata, che avrebbe sofferto di alcolismo e stesse ricevendo assistenza da specialisti. Tuttavia, questi aspetti non hanno influito sulla decisione della Corte, che ha confermato la gravità del delitto e l’intenzionalità dell’omicidio, sottolineando la necessità di una punizione adeguata per un crimine tanto atroce.