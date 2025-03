È previsto l’ergastolo per chi uccide una donna come atto di discriminazione o odio, grazie a una bozza di legge sul femminicidio attualmente in discussione nel Consiglio dei ministri. Il provvedimento, composto da sette articoli, mira a rafforzare le misure contro la violenza di genere. Sono previste aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e stalking motivati da odio di genere. Viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulle eventuali richieste di patteggiamento da parte dell’imputato.

Le misure cautelari per femminicidio, violenza domestica e stalking saranno più severe, con possibilità di arresti domiciliari o custodia in carcere se ci sono gravi indizi di colpevolezza. Si prevede anche l’obbligo di comunicazione alle vittime in caso di concessione di misure alternative alla detenzione. Nel caso di tentato femminicidio, il procuratore può revocare l’assegnazione del procedimento se il pubblico ministero non raccoglie informazioni dalla vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

Il primo articolo della bozza precisa che chi causa la morte di una donna per motivi legati alla discriminazione o per impedire l’esercizio dei suoi diritti è punito con l’ergastolo, mentre in presenza di attenuanti la pena non sarà inferiore a ventiquattro anni. L’articolo 2 modifica il codice di procedura penale per garantire il diritto delle vittime a essere avvisate durante i procedimenti relativi ai delitti di cui si parla.