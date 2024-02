Erfo, ricavi 2023 a 6,2 milioni di euro. EBITDA in calo

– Laboratorio Farmaceutico Erfo, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 6,18 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto al 31 dicembre 2022 e del 3% rispetto ai ricavi pro-forma al 31 dicembre 2022. Il numero di centri a marchio Diètnatural attivi in Italia al 31 dicembre 2023 è 119 +2 YoY, di cui 12 diretti. Il numero di centri a marchio Bodysano al 31 dicembre 2023 è di 30 +3 YoY, di cui 29 in Francia in franchising e uno diretto in Belgio, inaugurato il 16 gennaio 2024, che fungerà da pilota per lo sviluppo della rete in tutto il territorio francofono.

L’EBITDA adjusted è pari a circa 1,61 milioni di euro, con un’incidenza pari al 26% dei ricavi, in diminuzione dell’11% rispetto al 2022.

La PFN adjusted è cash positive e pari a circa 1,28 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 in cui era pari rispettivamente a circa 1 milione di euro. La società, oltre ad aver effettuato investimenti legati all’apertura dei nuovi centri e, in generale, a supporto della crescita, ha impiegato cassa per attività non ricorrenti per circa 0,60 milioni di euro, quali l’avvio del piano di buyback e il pagamento del corrispettivo pattuito per l’operazione FarmaWow.

“Il 2023 è stato un anno caratterizzato da evoluzioni strutturali che ci pongono in una nuova dimensione rispetto al passato e ci mettono di fronte alle nuove sfide che ci attendono – ha commentato l’AD Alessandro Cutè – Il totale dei ricavi – anche senza considerare il consolidamento di Erfo France acquisita a gennaio – è il più alto di sempre. Rappresentiamo ormai un gruppo integrato verticalmente che opera a pieno regime in Italia, Francia e Belgio con due marchi distintivi, Diètnatural e BodySano, con importanti segnali di crescita della linea Medical attraverso i prodotti destinati a farmacie e strutture sanitarie +96% di ricavi YoY”.