Eredità per gattile a Rimini: il gesto di altruismo di Elena

Una donna riminese, Elena Bergnesi, ha deciso di lasciare la sua casa in eredità al Comune di Rimini, con la richiesta di utilizzare il ricavato della vendita per costruire un gattile. Questo gesto riflette il suo grande amore per gli animali e la volontà di aiutare gli esseri più vulnerabili.

L’abitazione, valutata 200mila euro, sarà destinata a finanziare sia la nuova struttura per i gatti a Rimini sia il reparto di senologia dell’ospedale di Forlì. L’eredità specifica per il gattile ammonta a 100mila euro, cifra emersa all’apertura del testamento. Questo avviene dopo un incendio che ha distrutto l’area prevista per il gattile in via Maderna, a San Martino in Venti, proprio prima dell’inizio dei lavori.

Dopo l’incendio, il Comune, insieme ad Anthea, ha avviato un processo di riprogettazione della struttura. I lavori per il nuovo gattile prenderanno il via nella primavera 2026, al termine della fase progettuale necessaria dopo l’evento distruttivo.

Francesca Mattei, assessora al benessere degli animali, ha commentato il gesto di Elena come un esempio di altruismo e sensibilità verso gli animali. Ha sottolineato l’importanza di questo contributo per la rinascita del gattile. Mattei ha anche partecipato alla cerimonia di tumulazione delle ceneri di Elena, secondo le sue ultime volontà.

Il nuovo gattile sarà progettato per essere una struttura accogliente, moderna e funzionale, rappresentando un significativo passo avanti grazie all’impegno e al gesto altruista di Elena.